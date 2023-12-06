На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар

Дякуємо нашим захисникам!

У Дніпропетровській області під час тривоги чули вибух.

Як з’ясувалося, наші оборонці збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала над Нікопольським районом.

Мінус ще один безпілотник противника. Оборонці неба знищили його над Нікопольським районом. Так тримати. Кращі! – написав він.

Тип БПЛА встановлюється.

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це був БПЛА Supercam.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі.

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