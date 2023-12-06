На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар

У Дніпропетровській області під час тривоги чули вибух.

Як з’ясувалося, наші оборонці збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ППО працювала над Нікопольським районом.

Мінус ще один безпілотник противника. Оборонці неба знищили його над Нікопольським районом. Так тримати. Кращі! – написав він.

Тип БПЛА встановлюється.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це був БПЛА Supercam.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментар

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі збили 4 ворожі безпілотники: деталі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментарУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибух: офіційний коментарРусский

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