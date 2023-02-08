На Дніпропетровщині під час руху загорівся мікроавтобус: що з водієм

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в моторному відсіку вантажного автомобіля «ГАЗ-2705» під час руху.
Полум’я почало охоплювати салон транспортного засобу. Водій, побачивши задимлення, відразу зупинився та викликав рятувальників.
Займання локалізували о 13:31 та ліквідували о 14:07. Вогонь пошкодив моторний відсік та салон автомобіля «ГАЗ-2705» на загальній площі 3 кв. м.
На щастя, водій не постраждав.
До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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