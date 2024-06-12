На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала жінка

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Вчора, 11 червня, ввечері на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Південна у селищі Чаплине Синельниківського району.
Після прибуття рятувальників на місце події, з’ясувалося, що горить господарча споруда на території приватного дому.
Внаслідок пожежі постраждала жінка 1962 року народження – отримала опіки верхніх кінцівок. Її госпіталізували.
Займання успішно ліквідували.
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