На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала жінка

У Синельниківському районі зайнялася господарча споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вчора, 11 червня, ввечері на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Південна у селищі Чаплине Синельниківського району.

Після прибуття рятувальників на місце події, з’ясувалося, що горить господарча споруда на території приватного дому.

Внаслідок пожежі постраждала жінка 1962 року народження – отримала опіки верхніх кінцівок. Її госпіталізували.

Займання успішно ліквідували.

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