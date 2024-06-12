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На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала жінка

Сьогодні 09:24
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У Синельниківському районі зайнялася господарча споруда.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі постраждала жінка

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вчора, 11 червня, ввечері на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Південна у селищі Чаплине Синельниківського району.

Після прибуття рятувальників на місце події, з’ясувалося, що горить господарча споруда на території приватного дому.

Внаслідок пожежі постраждала жінка 1962 року народження – отримала опіки верхніх кінцівок. Її госпіталізували.

Займання успішно ліквідували.

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