На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці вогнеборці встановили, що горить одноповерховий житловий будинок.
На площі понад 25 кв.м горіли речі домашнього вжитку всередині будинку.
Рятувальники гасили пожежу близько двох годин. Під час ліквідації займання надзвичайники знайшли тіло жінки без ознак життя.
Сьогодні ми повідомляли про те, шо у Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату у квартирі.
Сьогодні на автошляху Р-73 на ділянці між селом Дмитрівка та…
У Дніпрі на проспекті Поля зібралися десятки людей.
У Дніпрі жінка знайшла незвичайні речі в іграшках своєї дитини.