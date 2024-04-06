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На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки

Сьогодні 18:21
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Сьогодні на вулиці Технікумівська міста Новомосковськ сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці вогнеборці встановили, що горить одноповерховий житловий будинок.

На площі понад 25 кв.м горіли речі домашнього вжитку всередині будинку.

Рятувальники гасили пожежу близько двох годин. Під час ліквідації займання надзвичайники знайшли тіло жінки без ознак життя.

Сьогодні ми повідомляли про те, шо у Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей.

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