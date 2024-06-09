Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку сьогодні, 9 червня, о 16:30.
На вулиці Троїцькій Південного району міста Кам’янське сталося займання дачного будинку.
По прибуттю до місця події, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Горів дах будинку та майно всередині на загальній площі 60 кв.м. Під час ліквідації загорання, вогнеборці виявили тіло людини. Дані встановлюються, — йдеться у дописі рятувальників.
Пожежу загасили за 1 годину. На місці працювали 11 рятувальників.
Сьогодні ми писали про те, що у Нікопольському районі рятувальники загасили палаючий мікроавтобус.
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