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На Дніпропетровщині паліїв трави будуть виявляти за допомогою безпілотників

Сьогодні 12:52
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Рятувальники нагадають про заборону випалювання сухої рослинності. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині паліїв трави будуть виявляти за допомогою безпілотників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники провели профілактичні бесіди з мешканцями Кам’янського району.

Вчора ввечері фахівці ДСНС вийшли на патрулювання, щоб запобігти пожежам в екосистемах.

Працівники ДСНС використовували безпілотники та виявили ряд осередків займань і паліїв сухої трави.

В підсумку було складено 6 адміністративних протоколів згідно статті 77-1 адмінкодексу України.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині паліїв трави будуть виявляти за допомогою безпілотниківУкраїнська

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