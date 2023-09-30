На Дніпропетровщині паліїв трави будуть виявляти за допомогою безпілотників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.
Рятувальники провели профілактичні бесіди з мешканцями Кам’янського району.
Вчора ввечері фахівці ДСНС вийшли на патрулювання, щоб запобігти пожежам в екосистемах.
Працівники ДСНС використовували безпілотники та виявили ряд осередків займань і паліїв сухої трави.
В підсумку було складено 6 адміністративних протоколів згідно статті 77-1 адмінкодексу України.
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Козенко Антон
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