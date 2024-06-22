На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару

Трагічну звістку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Тоді ворог за допомогою дронів-камікадзе атакував Нікопольський район, через удар спалахнув автомобіль.
Коли рятувальники гасили пожежу ворог атакував повторно.
28-річний хлопець отримав важкі ураження. З того часу чимдуж боровся. Але…Світла пам’ять Герою. Й щирі співчуття близьким і всій родині рятувальників, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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