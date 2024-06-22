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  • На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару

На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару

Сьогодні 13:25
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Обірвалося життя рятувальника Миколи Нечипоренка, який отримав поранення під час ворожого удару на початку червня.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару

Трагічну звістку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тоді ворог за допомогою дронів-камікадзе атакував Нікопольський район, через удар спалахнув автомобіль.

Коли рятувальники гасили пожежу ворог атакував повторно.

28-річний хлопець отримав важкі ураження. З того часу чимдуж боровся. Але…Світла пам’ять Герою. Й щирі співчуття близьким і всій родині рятувальників, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого ударуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого ударуРусский

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