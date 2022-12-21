На Дніпропетровщині небайдужий чоловік врятував дівчинку, яка провалилася під лід

Нещодавно у Покровському районі Кривого Рогу ледь не потонула дитина.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, 12-річна дівчинка провалилася під лід. Дитину посеред ставка побачив небайдужий перехожий, який якраз гуляв з дружиною неподалік.

Євген Кльонов не розгубився і відразу поспішив на допомогу. Він підповз по тоненькій кризі до дівчинки.

Найстрашніше, коли вона сказала, що більше не може. Я злякався, адже не зможу її звідти дістати. Якщо дитина потоне на моїх очах, я не переживу, – поділився переживаннями Євген.

Чоловік простягнув дитині гілку та швидко витягнув її з води. Разом вони добрались до берега, де їх чекала дружина Євгена, Аліса, та ще одна небайдужа жінка. Дитині надали першу допомогу, намагаючись її зігріти – зняли мокрий одяг, загорнули у куртку Євгена та чекали до приїзду рятувальників та швидкої.

Наразі з дівчинкою все гаразд.

Надзвичайники теж подякували Євгену та вручили йому подяку за героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували життя дитини.

Дякуємо родині Кльонових та жінці, яку не вдалося відшукати, за їхню небайдужість і порятунок найбільшої людської цінності – життя. Такий вчинок заслуговує поваги! – зазначили рятувальники.

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