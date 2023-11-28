На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися дві фури: загинув чоловік

Будь ласка, будьте максимально обережні на дорогах!

Сьогодні вночі на трасі М-04 «Знам’янка-Луганськ-Ізварино», поблизу селища Жовте Кам’янського району, сталася жахлива аварія – там зіткнулися дві вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У результаті ДТП загинув водій однієї із фур – рятувальники деблокували його з пошкодженої кабіни.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на зупинці зайнявся автомобіль.

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