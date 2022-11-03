На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper

Там на трасі під час руху загорівся автомобіль MINI Cooper.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони локалізували пожежу о 20:36 та ліквідували її о 20:48.
Вогонь пошкодив моторний відсік, салон та колеса легковика на площі 2 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками.
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Александра Лучка
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