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На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper

Сьогодні 14:49
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У середу, 2 листопада, о 19:48 на лінію «101» повідомили про пожежу на автошляху М-29 неподалік села Герасимівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper

Там на трасі під час руху загорівся автомобіль MINI Cooper.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони локалізували пожежу о 20:36 та ліквідували її о 20:48.

Вогонь пошкодив моторний відсік, салон та колеса легковика на площі 2 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками.

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