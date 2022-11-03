На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper

У середу, 2 листопада, о 19:48 на лінію «101» повідомили про пожежу на автошляху М-29 неподалік села Герасимівка.

Там на трасі під час руху загорівся автомобіль MINI Cooper.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони локалізували пожежу о 20:36 та ліквідували її о 20:48.

Вогонь пошкодив моторний відсік, салон та колеса легковика на площі 2 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками.

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