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На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

Сьогодні 12:27
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Учора, 13 жовтня, о 23:50 на лінію «101» надійшло повідомлення про аварію на автошляху М-04 Київ-Луганськ-Ізварине поблизу села Калинівка Кам’янського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вантажний автомобіль «Scania» перекинувся на бік.

21 річний водій опинився на землі, заблокований під кабіною ваговозу. Рятувальники дістали чоловіка та передали його медикам.

До надання допомоги залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водійУкраїнська

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