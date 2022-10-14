На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

Учора, 13 жовтня, о 23:50 на лінію «101» надійшло повідомлення про аварію на автошляху М-04 Київ-Луганськ-Ізварине поблизу села Калинівка Кам’янського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вантажний автомобіль «Scania» перекинувся на бік.

21 річний водій опинився на землі, заблокований під кабіною ваговозу. Рятувальники дістали чоловіка та передали його медикам.

До надання допомоги залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні.

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