На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вантажний автомобіль «Scania» перекинувся на бік.
21 річний водій опинився на землі, заблокований під кабіною ваговозу. Рятувальники дістали чоловіка та передали його медикам.
До надання допомоги залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі мотоцикліст наїхав на жінку: постраждала у лікарні.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 14 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті трапилася аварія.
На Дніпропетровщині зареєстрували черговий випадок отруєння дикорослими грибами.
У ніч на 14 жовтня область знову обстрілювали.
Сьогодні, 13 жовтня, о 10:28 на вулиці Ватутіна у Кривому…