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На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Сьогодні 15:46
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Що саме стало причиною займання - невідомо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Сьогодні, 15 серпня, на узбіччі траси поблизу селища Дмитрівка Нікопольського району загорівся вантажний причіп, на якому знаходилися два трактори JCB.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:16.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили займання.

Вогонь пошкодив причіп та два трактора. Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Що саме стало причиною займання – невідомо.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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