На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Сьогодні, 15 серпня, на узбіччі траси поблизу селища Дмитрівка Нікопольського району загорівся вантажний причіп, на якому знаходилися два трактори JCB.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:16.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили займання.
Вогонь пошкодив причіп та два трактора. Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.
Що саме стало причиною займання – невідомо.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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