На Дніпропетровщині на трасі горів причіп з двома тракторами (ФОТО)

Що саме стало причиною займання - невідомо.

Сьогодні, 15 серпня, на узбіччі траси поблизу селища Дмитрівка Нікопольського району загорівся вантажний причіп, на якому знаходилися два трактори JCB.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:16.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили займання.

Вогонь пошкодив причіп та два трактора. Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.

Що саме стало причиною займання – невідомо.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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