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  • На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Сьогодні 06:45
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Учора, 19 липня, на вулиці Престольна у Тернівці горів житловий будинок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:43.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в середині двоповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Займання локалізували о 16:08 та ліквідували о 16:27. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в будинку на площі 6 кв. м.

На жаль, внаслідок пожежі постраждав 13-річний хлопчик. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння (стан середньої тяжкості).

До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкостіУкраїнська

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