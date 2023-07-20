На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Учора, 19 липня, на вулиці Престольна у Тернівці горів житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:43.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в середині двоповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Займання локалізували о 16:08 та ліквідували о 16:27. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в будинку на площі 6 кв. м.

На жаль, внаслідок пожежі постраждав 13-річний хлопчик. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння (стан середньої тяжкості).

До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку.

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