На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежі

На Дніпропетровщині сьогодні загинула молода жінка та постраждав чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася під час пожежі поблизу села Новоселівка Піщанської сільської територіальної громади Новомосковського району.

Вночі о 02:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Виноградна садівничого товариства Лазур. Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку. Займання ліквідовано о 05:05, – йдеться у дописі рятувальників.

Вогнеборці виявили тіло 24-річної жінки під час гасіння пожежі. Також постраждав 34-річний чоловік.

На місці працювали 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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