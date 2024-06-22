Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежі

Сьогодні 09:00
просмотров

На Дніпропетровщині сьогодні загинула молода жінка та постраждав чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася під час пожежі поблизу села Новоселівка Піщанської сільської територіальної громади Новомосковського району.

Вночі о 02:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Виноградна садівничого товариства Лазур. Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку. Займання ліквідовано о 05:05, – йдеться у дописі рятувальників.

Вогнеборці виявили тіло 24-річної жінки під час гасіння пожежі. Також постраждав 34-річний чоловік.

На місці працювали 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:13
    Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі

    Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному турнірі з легкої…

    У Дніпрі у парку Глоби встановили новий дитмайданчик за кошти мецената
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    У Дніпрі у парку Глоби встановили новий дитмайданчик за кошти мецената

    У Дніпрі з'явився новий дитячий майданчик.

    Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Вчора 21:57
    Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

    Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію з Миколою Тищенко,…

    Стало відомо, як у Дніпрі 22 червня діятимуть графіки відключень світла
    Новини Дніпра
    Вчора 21:10
    Стало відомо, як у Дніпрі 22 червня діятимуть графіки відключень світла

    У Дніпрі завтра, 22 червня, діятимуть погодинні графіки відключення світла.

    Наверх