На Дніпропетровщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: є загиблі та постраждалі

У неділю, 18 червня, у місті П’ятихатки Кам’янського району Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. Там зіштовхнулися мікроавтобус Renault Master та легковий автомобіль Seat Leon.

Виклик про аварію надішов до Служби порятунку «101» о 14:24. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

40-річну водійку та 14-річного пасажира легковика затисло конструкціями пошкодженої автівки. Рятувальникам довелося діставати їх із понівеченого авто за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

Хлопчик 2009 року народження вижив, проте отримав серйозні травми. У важкому стані його екстрено госпіталізували до лікарні. А от жінку врятувати не вдалося. Її травми виявилися несумісними з життям.

Внаслідок зіткнення травмувався і водій мікроавтобусу – чоловік, 1987 року народження, проте від госпіталізації він відмовився.

Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення всіх обставин і деталей ДТП.

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