На Дніпропетровщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: є загиблі та постраждалі

Виклик про аварію надішов до Служби порятунку «101» о 14:24. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
40-річну водійку та 14-річного пасажира легковика затисло конструкціями пошкодженої автівки. Рятувальникам довелося діставати їх із понівеченого авто за допомогою аварійно-рятувального обладнання.
Хлопчик 2009 року народження вижив, проте отримав серйозні травми. У важкому стані його екстрено госпіталізували до лікарні. А от жінку врятувати не вдалося. Її травми виявилися несумісними з життям.
Внаслідок зіткнення травмувався і водій мікроавтобусу – чоловік, 1987 року народження, проте від госпіталізації він відмовився.
Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення всіх обставин і деталей ДТП.
Читайте також:
Автор:
Розклеювання рекламних оголошень на стовпах та будинках є порушенням Правил…
З 18 по 19 червня у Дніпропетровській області, зокрема і…
У Павлограді Дніпропетровської області багатодітна мати, яка самостійно виховує чотирьох…
У неділю, 18 червня, на Набережній Заводській у Дніпрі сталася…