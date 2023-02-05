На Дніпропетровщині Mercedes врізався в дерево: водія заблокувало в салоні

Сьогодні, 5 лютого, о 06:27 на лінію «101» повідомили про аварію, що сталася поблизу селища Одарівка Кам’янського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на автошляху М-30 «Знам’янка-Луганськ-Ізварино» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes Vito.

Попередньо, водій транспортного засобу не впорався з керуванням та врізався в дерево. Кермувальника заблокувало в салоні авто. Його діставали рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструмента. Постраждалого госпіталізували.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля театру опери та балету сталася аварія (ВІДЕО).

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