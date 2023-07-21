На Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить

На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного Володимира Мурадіна.
27 червня чоловік вийшов з дому у селі Заяче Синельниківського району та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі зелені.
Особливі прикмети: страждає на епілепсію, має вади зору.
Був одягнений у спортивні штани та чорну футболку.
Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: 102, (095) 070 09 34.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога.
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