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  • На Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить

На Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить

Сьогодні 14:55
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачить

На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного Володимира Мурадіна.

27 червня чоловік вийшов з дому у селі Заяче Синельниківського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі зелені.

Особливі прикмети: страждає на епілепсію, має вади зору.

Був одягнений у спортивні штани та чорну футболку.

Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: 102, (095) 070 09 34.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже місяць тому зник дідусь: страждає на епілепсію та погано бачитьУкраїнська

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