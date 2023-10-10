На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Там лоб у лоб зіткнулися дві фури: «Кобальт» та «Krasz».
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:19.
На жаль, у результаті зіткнення загинув водій вантажного автомобіля «Krasz» – рятувальники деблокували чоловіка без ознак життя та передали його працівникам поліції.
Також отримали травми водій вантажівки «Кобальт» та пасажир автомобіля «Krasz». Їх госпіталізували до лікарень.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині промоніторили якість води в індивідуальних та громадських колодязях.
Про те, що сталося, розповіли у пресслужбі ДСНС.
Про підрядників міської ради Кам'янського ми писали неодноразово. Практично кожен…
На території Дніпропетровської області планують побудувати Індустріальний парк.