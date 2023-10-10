На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Сьогодні, 10 жовтня, на трасі М-30 поблизу села Дмитрівка Синельниківського району сталася смертельна аварія.

Там лоб у лоб зіткнулися дві фури: «Кобальт» та «Krasz».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:19.

На жаль, у результаті зіткнення загинув водій вантажного автомобіля «Krasz» – рятувальники деблокували чоловіка без ознак життя та передали його працівникам поліції.

Також отримали травми водій вантажівки «Кобальт» та пасажир автомобіля «Krasz». Їх госпіталізували до лікарень.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.

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