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  • На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Сьогодні 17:43
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Сьогодні, 10 жовтня, на трасі М-30 поблизу села Дмитрівка Синельниківського району сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Там лоб у лоб зіткнулися дві фури: «Кобальт» та «Krasz».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:19.

На жаль, у результаті зіткнення загинув водій вантажного автомобіля «Krasz» – рятувальники деблокували чоловіка без ознак життя та передали його працівникам поліції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Також отримали травми водій вантажівки «Кобальт» та пасажир автомобіля «Krasz». Їх госпіталізували до лікарень.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждаліУкраїнська

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