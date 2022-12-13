На Дніпропетровщині легковик на смерть збив лікарку швидкої допомоги

У Кам'янському вранці 13 грудня сталася ДТП, в результаті якої загинула лікарка швидкої допомоги.

У вівторок, 13 грудня, Honda збила жінку, яка переходила дорогу поблизу кафе “Матадор” у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Водій легковика пояснив, що не помітив пішохода, бо на вулиці було темно.

Як виявилось, під колесами авто загинула співробітниця швидкої допомоги. Жінка багато років працювала виїзною санітаркою на Південній підстанції. Сьогодні вранці вона їхала на зміну.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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