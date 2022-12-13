Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині легковик на смерть збив лікарку швидкої допомоги

Сьогодні 20:30
просмотров

У Кам'янському вранці 13 грудня сталася ДТП, в результаті якої загинула лікарка швидкої допомоги.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик на смерть збив лікарку швидкої допомоги

У вівторок, 13 грудня, Honda збила жінку, яка переходила дорогу поблизу кафе “Матадор” у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Водій легковика пояснив, що не помітив пішохода, бо на вулиці було темно.

Як виявилось, під колесами авто загинула співробітниця швидкої допомоги. Жінка багато років працювала виїзною санітаркою на Південній підстанції. Сьогодні вранці вона їхала на зміну.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик на смерть збив лікарку швидкої допомогиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині легковик на смерть збив лікарку швидкої допомогиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни продовжують обстріли позицій ЗСУ: Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Росіяни продовжують обстріли позицій ЗСУ: Генштаб

    Російські війська протягом 13 грудня обстрілювали позиції Збройних сил України…

    У Нікополі пограбували “Пункт незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Нікополі пограбували “Пункт незламності”

    Чоловік викрав теплову пушку з навчального закладу, де міською владою…

    У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Павлограді в орендованій квартирі виявили мертвих хлопця та дівчину

    У місті Павлоград Дніпропетровської області у орендованій квартирі знайшли мертвими…

    Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    Утворилися кілометрові затори: у Дніпрі через снігопад сталося багато аварій (ВІДЕО)

    У Дніпрі після обіду почався снігопад.

    Наверх