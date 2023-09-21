На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО) - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО)
просмотров
Сегодня 20:07

У Павлограді рятували хлопця, чия нога застрягла в гірці на дитячому майданчику.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО)

Інцидент стався на вулиці Озерній у Павлограді. 11-річний хлопчик грався на дитячому майданчику та засунув ногу між штабелів гірки. 

За повідомлення направлено рятувальників міста.

По прибуттю до місця події співробітники ДСНС встановили, що хлопець граючись, застряг ногою між металевими конструкціями гірки.

Рятувальники за допомогою розтискача вивільнили ногу хлопця. З хлопцем все добре допомоги лікарів він не потребував. 

До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО)Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Хатіко із Дніпра, яка підпирає стовп на Європейці, почали ображати
Новини Дніпра
Сегодня 19:25
Хатіко із Дніпра, яка підпирає стовп на Європейці, почали ображати

Дівчину почали ображати.

У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено
Новини Дніпра
Сегодня 17:50
У Дніпрі на проспекті Хмельницького сталася аварія: рух транспорту та трамваїв ускладнено

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Скільки коштує оренда кімнати на місяць у різних районах Дніпра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:20
Скільки коштує оренда кімнати на місяць у різних районах Дніпра (ФОТО)

Зняти кімнату у Дніпрі здається оптимальним варіантом для студентів та…

У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки
Новини Дніпра
Сегодня 16:54
У Дніпрі хлопець хотів вбити водія маршрутки

18-річний дніпрянин хотів вбити водія маршрутки.