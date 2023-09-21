На Дніпропетровщині хлопець застряг у гірці (ВІДЕО)

У Павлограді рятували хлопця, чия нога застрягла в гірці на дитячому майданчику.

Інцидент стався на вулиці Озерній у Павлограді. 11-річний хлопчик грався на дитячому майданчику та засунув ногу між штабелів гірки.

За повідомлення направлено рятувальників міста.

По прибуттю до місця події співробітники ДСНС встановили, що хлопець граючись, застряг ногою між металевими конструкціями гірки.

Рятувальники за допомогою розтискача вивільнили ногу хлопця. З хлопцем все добре допомоги лікарів він не потребував.

До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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