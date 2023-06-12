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На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

Сьогодні 10:12
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Сьогодні, 12 червня, о 06:17 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Миру селища Червоногригорівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Вони встановили, що на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок.

Пожежу локалізували о 06:45 та ліквідували о 07:15. Вогонь пошкодив дах, перекриття, облицювання стін, меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 50 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

На жаль, під час ліквідації займання рятувальники виявили 72-річну жінку без ознак життя.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінка

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: загинула літня жінкаУкраїнська

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