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  • На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

Сьогодні 09:44
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Учора, 17 липня, о 18:49 на лінію «101» повідомили про займання ангару на вулиці Раєвський Шлях у селі Лозуватка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить ангар з врожаєм всередині.

Займання локалізували о 19:37 та ліквідували о 21:05. Вогонь знищив ячмінь, солому та сіно в тюках, пошкодив дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 120 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області спалахнуло поле: під час пожежі постраждав чоловік.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)Українська

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