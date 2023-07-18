На Дніпропетровщині горів ангар з врожаєм: гасили майже три години (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить ангар з врожаєм всередині.
Займання локалізували о 19:37 та ліквідували о 21:05. Вогонь знищив ячмінь, солому та сіно в тюках, пошкодив дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 120 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області спалахнуло поле: під час пожежі постраждав чоловік.
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Александра Лучка
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