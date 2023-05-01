На Дніпропетровщині горіли дачний будинок та гараж: знищено 5 авто

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:42.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що полум’ям охоплено дачний будинок та гараж, в якому знаходилися п’ять автомобілів.
Займання локалізували о 03:31 та ліквідували о 03:59. Вогонь знищив дачний будинок, гараж та всі авто. Загальна площа пожежі склала 90 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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