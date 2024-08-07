На Дніпропетровщині двоє чоловіків під час конфліктів напали з ножем на своїх опонентів

Правоохоронці затримали двох підозрюваних з різних міст Дніпропетровщини у нанесені тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Перший інцидент трапився у Нікополі 28 липня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень міста госпіталізували 43-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Поліціянти встановили, що того дня близько 20:30 між двома чоловіками посеред вулиці виник конфлікт, в ході якого фігурант двічі вдарив опонента кухонним ножем.
Наступний злочин, вже у Зеленодольську, стався 5 серпня. Того дня, також на одній з вулиць міста, сталася сварка між чоловіками. В ході цього фігурант вдарив 39-річного опонента ножем у живіт.
Особи обох нападників встановили. Ними виявились 31-річний мешканець Нікополя та 41-річний мешканець Зеленодольська.
Їх затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого.
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