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  • На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

Сьогодні 16:20
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З котиком все добре!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

Учора, 27 квітня, о 16:23 на лінію «101» повідомили, що на території приватного домоволодіння на вулиці Центральній у Синельниковому домашній кіт впав у колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, ДСНСники виявили пухнастика, який сидів на сходинці всередині колодязя із водою.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

Один із рятувальників спустився до вусаня та підняв його на поверхню.

На щастя, котик не постраждав.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

До порятунку тварини залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині котик впав у 7-метровий колодязь: його діставали рятувальники.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водоюУкраїнська

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