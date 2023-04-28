На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

З котиком все добре!

Учора, 27 квітня, о 16:23 на лінію «101» повідомили, що на території приватного домоволодіння на вулиці Центральній у Синельниковому домашній кіт впав у колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, ДСНСники виявили пухнастика, який сидів на сходинці всередині колодязя із водою.

Один із рятувальників спустився до вусаня та підняв його на поверхню.

На щастя, котик не постраждав.

До порятунку тварини залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині котик впав у 7-метровий колодязь: його діставали рятувальники.

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