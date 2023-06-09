На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

Сьогодні, 9 червня, о 14:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степовій у селі Новоукраїнка 69-річний чоловік впав у занедбаний колодязь.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. За допомогою драбини та мотузки вони підняли потерпілого на поверхню.

З дідусем усе добре.

До надання допомоги залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

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