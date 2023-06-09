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  • На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

Сьогодні 17:13
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Сьогодні, 9 червня, о 14:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степовій у селі Новоукраїнка 69-річний чоловік впав у занедбаний колодязь.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. За допомогою драбини та мотузки вони підняли потерпілого на поверхню.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

З дідусем усе добре.

До надання допомоги залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальникиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальникиРусский

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