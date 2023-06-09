На Дніпропетровщині дідусь впав у занедбаний колодязь: його діставали рятувальники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. За допомогою драбини та мотузки вони підняли потерпілого на поверхню.
З дідусем усе добре.
До надання допомоги залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.
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Александра Лучка
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