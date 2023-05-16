На Дніпропетровщині чоловік жбурнув тротилові шашки на дитячий майданчик

У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, чоловік жбурнув тротилові шашки на подвір'я біля багатоповерхівки.

Інцидент стався 14 травня близько третьої години дня, про це повідомили в обласній поліції.

Посеред одного із дворів біля багатоквартирного будинку пролунав вибух. На місце викликали поліцію. Як виявилося, 34-річний чоловік кинув тротилові шашки біля багатоповерхівки. Судячи з фото, одна з них розірвалася на дитячому майданчику. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Попередньо встановлено, що чоловік з хуліганських мотивів кинув дві тротилові шашки, і тільки одна з яких вибухнула.

Хулігану повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю чи вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на вулиці Універсальній чоловік стріляв у свою дружину. За словами очевидців, він зробив п’ять пострілів у сторону жінки, а потім самостійно викликав поліцію. А на Дніпропетровщині чоловік згорів у власному авто.

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