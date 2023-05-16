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На Дніпропетровщині чоловік жбурнув тротилові шашки на дитячий майданчик

Сьогодні 10:23
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У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, чоловік жбурнув тротилові шашки на подвір'я біля багатоповерхівки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жбурнув тротилові шашки на дитячий майданчик

Інцидент стався 14 травня близько третьої години дня, про це повідомили в обласній поліції. 

Посеред одного із дворів біля багатоквартирного будинку пролунав вибух. На місце викликали поліцію. Як виявилося, 34-річний чоловік кинув тротилові шашки біля багатоповерхівки. Судячи з фото, одна з них розірвалася на дитячому майданчику. На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

Попередньо встановлено, що чоловік з хуліганських мотивів кинув дві тротилові шашки, і тільки одна з яких вибухнула.

Хулігану повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю чи вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жбурнув тротилові шашки на дитячий майданчик

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на вулиці Універсальній чоловік стріляв у свою дружину. За словами очевидців, він зробив п’ять пострілів у сторону жінки, а потім самостійно викликав поліцію. А на Дніпропетровщині чоловік згорів у власному авто. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жбурнув тротилові шашки на дитячий майданчикУкраїнська

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