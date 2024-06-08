На Дніпропетровщині чоловік отримав отруєння продуктами горіння під час пожежі

У Павлоградському районі вчора сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

7 червня о 00:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання будинку, розташованого на вулиці Горького села Богданівка Павлоградського району. По прибуттю рятувальників встановлено, що території приватного домоволодіння горить господарча споруда на площі 50 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

З місця пожежі до лікарні ушпиталили 43-річного чоловіка, з діагнозом — отруєння продуктами горіння.

Вогонь загасили близько другої години ночі.

Сьогодні внаслідок обстрілу сталася пожежа на території одного з приватних домоволодінь у Нікополі.

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