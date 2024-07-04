На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не згоріла квартира.

Зарядне для телефону спалило квартиру на вулиці Спаській у Кривому Розі. За повідомленнями ЗМІ, горіла оселя на 2 поверсі. З багатоповерхівки встигли вивести людей та тварин, тому минулося без постраждалих.

Вогонь у кімнаті та балконі загасили рятувальники. Площа пожежі склала 25 м². За словами власника житла, він поставив телефон на зарядку й пішов виносити сміття. Імовірно, вона й закоротила.

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