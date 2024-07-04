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На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

Сьогодні 13:25
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не згоріла квартира.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

Зарядне для телефону спалило квартиру на вулиці Спаській у Кривому Розі. За повідомленнями ЗМІ, горіла оселя на 2 поверсі. З багатоповерхівки встигли вивести людей та тварин, тому минулося без постраждалих. 

Вогонь у кімнаті та балконі загасили рятувальники. Площа пожежі склала 25 м². За словами власника житла, він поставив телефон на зарядку й пішов виносити сміття. Імовірно, вона й закоротила.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартираУкраїнська

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