На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

Зарядне для телефону спалило квартиру на вулиці Спаській у Кривому Розі. За повідомленнями ЗМІ, горіла оселя на 2 поверсі. З багатоповерхівки встигли вивести людей та тварин, тому минулося без постраждалих.
Вогонь у кімнаті та балконі загасили рятувальники. Площа пожежі склала 25 м². За словами власника житла, він поставив телефон на зарядку й пішов виносити сміття. Імовірно, вона й закоротила.
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