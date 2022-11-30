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На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

Сьогодні 10:49
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29 листопада о 23:05 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Абрикосовій селища Васильківка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що займання сталося в одноповерховому житловому будинку. Вони одразу приступили до гасіння пожежі: о 23:48 полум’я локалізували та о 00:47 ліквідували.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

Вогонь пошкодив оздоблення стін, підлогу та майно на загальній площі 80 кв. м.

У будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 38-річного власника.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловікУкраїнська

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