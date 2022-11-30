На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що займання сталося в одноповерховому житловому будинку. Вони одразу приступили до гасіння пожежі: о 23:48 полум’я локалізували та о 00:47 ліквідували.
Вогонь пошкодив оздоблення стін, підлогу та майно на загальній площі 80 кв. м.
У будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 38-річного власника.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
В Україні склалася складна ситуація з електропостачанням, але є можливість…
Сьогодні, 29 листопада, о 12:19 на лінію «101» повідомили, що…
У вересні 2022 року 35-річний мешканець Дніпровського району вчинив розпусні…
У грудні 2022 року очікуються магнітні бурі середньої та слабкої…