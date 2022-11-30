На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

29 листопада о 23:05 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Абрикосовій селища Васильківка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що займання сталося в одноповерховому житловому будинку. Вони одразу приступили до гасіння пожежі: о 23:48 полум’я локалізували та о 00:47 ліквідували.

Вогонь пошкодив оздоблення стін, підлогу та майно на загальній площі 80 кв. м.

У будинку рятувальники виявили обгоріле тіло 38-річного власника.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: