На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

У Кам’янському безвісти зник 36-річний Олексій Толочик.
Відомо, що 21 вересня близько 7:00 він пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.
Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, коротке темно-русяве волосся із залисиною, карі очі, смаглява шкіра.
Був одягнений: блакитно-сірий смугастий светр, блакитні джинси, помаранчева футболка, блакитно-зелено-сині кросівки. При собі мав документи, телефон.
Особливі прикмети: кульгає на праву ногу. Має особливості поведінки та проблеми з пам’яттю! Важливо: чоловік потребує медичної допомоги!
Якщо ви бачили Олексія або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 чи 068-777-01-12!
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