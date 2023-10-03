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  • На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

Сьогодні 17:54
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

У Кам’янському безвісти зник 36-річний Олексій Толочик.

Відомо, що 21 вересня близько 7:00 він пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, коротке темно-русяве волосся із залисиною, карі очі, смаглява шкіра.

Був одягнений: блакитно-сірий смугастий светр, блакитні джинси, помаранчева футболка, блакитно-зелено-сині кросівки. При собі мав документи, телефон.

Особливі прикмети: кульгає на праву ногу. Має особливості поведінки та проблеми з пам’яттю! Важливо: чоловік потребує медичної допомоги!

Якщо ви бачили Олексія або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 чи 068-777-01-12!

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині більше тижня розшукують 36-річного чоловіка, який потребує медичної допомогиУкраїнська

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