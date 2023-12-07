На Дніпропетровщині безвісти зникла 61-річна жінка: потрібна допомога у пошуках

У Нікопольському районі правоохоронці встановлюють місцеперебування 61-річної Ольги Третяк.
Відомо, що ввечері 6 грудня жінка пішла з дому у с. Шевченкове та зникла безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 160 см, очі блакитні, волосся коротке сиве.
Була одягнена: чорні штани, темно-червона шапка, синя куртка, рожеве взуття.
Особливі прикмети: інвалід 2 групи, кульгає.
Якщо ви бачили цю жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 0994902639, 0950750790.
Важлива будь-яка інформація!
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