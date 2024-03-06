На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайти

На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річну Анастасію Карпову.
5 березня близько 12:30 вона пішла з дому в с. Богданівка Павлоградського району та досі не повернулась.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся довжиною нижче плеча чорне, очі карі.
Вдягнена у шкіряну чорну куртку та чорні чоботи. При собі має бежево-коричневу сумку.
Якщо ви бачили Анастасію чи вам відомо, де вона може бути , повідомте про це за номерами: (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.
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