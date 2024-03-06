Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайти

На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайти

Сьогодні 08:50
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайти

На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річну Анастасію Карпову.

5 березня близько 12:30 вона пішла з дому в с. Богданівка Павлоградського району та досі не повернулась.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся довжиною нижче плеча чорне, очі карі.

Вдягнена у шкіряну чорну куртку та чорні чоботи. При собі має бежево-коричневу сумку.

Якщо ви бачили Анастасію чи вам відомо, де вона може бути , повідомте про це за номерами: (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайтиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
В АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу

Будь ласка, не робіть так!

Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Тепер дніпрянина будуть судити.

Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Причетна до викрадення товару з магазину: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку

Придивіться уважно до фото!

Опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 07:55
Опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Наверх