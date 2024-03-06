На Дніпропетровщині безвісти зникла 14-річна дівчина: допоможіть знайти

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На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річну Анастасію Карпову.

5 березня близько 12:30 вона пішла з дому в с. Богданівка Павлоградського району та досі не повернулась.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся довжиною нижче плеча чорне, очі карі.

Вдягнена у шкіряну чорну куртку та чорні чоботи. При собі має бежево-коричневу сумку.

Якщо ви бачили Анастасію чи вам відомо, де вона може бути , повідомте про це за номерами: (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку.

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