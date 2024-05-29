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На Дніпропетровщині автомобіль збив 9-річну дитину, яка їхала на велосипеді

Сьогодні 10:56
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В Апостоловому Криворізького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі водія автомобіля "Skoda" та дев'ятирічної дитини, яка їхала на велосипеді.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині автомобіль збив 9-річну дитину, яка їхала на велосипеді

У публікації зазначено, що подія трапилася на вулиці Музичній. 

21-річний водій та 9-річний велосипедист їхали в одному й тому ж напрямку, після чого дитина почала зміщуватися лівіше та зіштовхнулася з автомобілем. Зазначається, що хлопчик вдарився головою об правий кут автомобіля. 

На фотографіях до публікації видно калюжу крові біля велосипеду. 

За попередньою інформацією, дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою, струсом та раною на голові.

Деталі ситуації та те, як повів себе водій, наразі не повідомляються. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі пенсіонерка впала в яму, яку розрили комунальники.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині автомобіль збив 9-річну дитину, яка їхала на велосипедіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині автомобіль збив 9-річну дитину, яка їхала на велосипедіРусский

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