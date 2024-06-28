Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усередині

Сьогодні 08:35
просмотров

У Новомосковському районі сталася ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усередині

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вчора, 27 червня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію на автошляху Т-0410, за межами села Очеретувате Новомосковського району.

По прибуттю надзвичайників на місце події, з’ясувалося, що водій “ZAZ Таврія” не впорався з керуванням та злетів у кювет. Він залишився живий, однак самостійно вибратися не зміг – авто заблокувало.

Рятувальники оперативно деблокували чоловіка 1950 року народження та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усередині

Чоловіка госпіталізували, про його стан не повідомляється. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усерединіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усерединіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихідних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:12
    Майстер-класи, вистави та екскурсії: куди піти у Дніпрі на вихідних

    Мешканців Дніпра запрошують на цікаві заходи, що проводитимуться на вихідних.

    Дзюдоїст з Дніпропетровщини представлятиме Україну на Олімпіаді в Парижі
    Новини Дніпра
    Вчора 22:03
    Дзюдоїст з Дніпропетровщини представлятиме Україну на Олімпіаді в Парижі

    Спортсмен з Дніпропетровщини боротиметься за нагороди в Парижі.

    Через потепління клімату на Дніпропетровщині реєструють випадки укусів отруйних павуків
    Новини Дніпра
    Вчора 21:34
    Через потепління клімату на Дніпропетровщині реєструють випадки укусів отруйних павуків

    На Дніпропетровщині через зміну клімату з'являються нові павуки.

    Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ
    Новини Дніпра
    Вчора 20:42
    Для деяких населених пунктів Дніпропетровщини можуть скасувати відключення світла: у чому річ

    В деяких населених пунктах Дніпропетровщини можуть скасувати погодинні відключення світла.

    Наверх