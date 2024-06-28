На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет: водія заблокувало усередині

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Вчора, 27 червня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію на автошляху Т-0410, за межами села Очеретувате Новомосковського району.
По прибуттю надзвичайників на місце події, з’ясувалося, що водій “ZAZ Таврія” не впорався з керуванням та злетів у кювет. Він залишився живий, однак самостійно вибратися не зміг – авто заблокувало.
Рятувальники оперативно деблокували чоловіка 1950 року народження та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Чоловіка госпіталізували, про його стан не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири.
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