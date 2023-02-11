На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти

Як розповіли в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, у Синельниківському районі сталася смертельна ДТП.
Виклик до надзвичайників надійшов 10 лютого близько 20 години вечора. ДТП трапилося поблизу села Медичне. Приїхавши на місце інциденту, рятувальники побачили понівечене авто.
Попередньо відомо, що водій не впорався з кермуванням та авто злетіло в кювет, врізавшись в дерево. З понівеченої машини витягли двох жінок: їм 25 і 21 рік, і чотирьох дітей: 4-річних хлопчика та дівчинку, а також ще двох малюків. Дівчатам 2 та 1 рік.
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