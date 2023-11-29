На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

Як розповіли в ДСНС, про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Шевченка міста Нікополь, рятувальникам повідомили зранку.
Виявилося, що в квартирі на четвертому поверсі, горить домашнє майно на площі 5 кв. м.
Із задимленого помешкання рятувальники вивели 75-річну бабусю. Врятовану жінку з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та опік правого стегна, госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.
О 08:39 загоряння ліквідовано.
Наразі з пенсіонеркою все гаразд.
Читайте також:
Автор:
Довіряйте тільки перевіреним джерелам!
Сьогодні, 29 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків…