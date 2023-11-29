На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

У Нікополі бабуся отруїлася продуктами горіння під час пожежі.

Як розповіли в ДСНС, про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Шевченка міста Нікополь, рятувальникам повідомили зранку.

Виявилося, що в квартирі на четвертому поверсі, горить домашнє майно на площі 5 кв. м.

Із задимленого помешкання рятувальники вивели 75-річну бабусю. Врятовану жінку з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та опік правого стегна, госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.

О 08:39 загоряння ліквідовано.

Наразі з пенсіонеркою все гаразд.

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