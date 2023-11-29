Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

Сьогодні 18:40
просмотров

У Нікополі бабуся отруїлася продуктами горіння під час пожежі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартирі

Як розповіли в ДСНС, про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Шевченка міста Нікополь, рятувальникам повідомили зранку. 

Виявилося, що в квартирі на четвертому поверсі, горить домашнє майно на площі 5 кв. м.

Із задимленого помешкання рятувальники вивели 75-річну бабусю. Врятовану жінку з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та опік правого стегна, госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні.

О 08:39 загоряння ліквідовано.

Наразі з пенсіонеркою все гаразд.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 75-річна бабуся отруїлася димом у власній квартиріУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це

Довіряйте тільки перевіреним джерелам!

У Кривому Розі зіткнулися “швидка” та таксі: відео моменту
Новини Дніпра
Сьогодні 13:28
У Кривому Розі зіткнулися “швидка” та таксі: відео моменту

Сьогодні, 29 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

Погодний армагеддон: у трьох районах Дніпропетровщини знеструмлено близько 15 тисяч домівок
Новини Дніпра
Сьогодні 11:32
Погодний армагеддон: у трьох районах Дніпропетровщини знеструмлено близько 15 тисяч домівок

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 10:53
У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків…

Наверх