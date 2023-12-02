На Дніпропетровщині 41-річний водій скоїв наїзд на дітей і втік з місця ДТП

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
ДТП сталася близько 21:05, в одному із селищ Верхньодніпровської територіальної громади.
Водій за кермом ВАЗ 2107 скоїв наїзд на двох пішоходів – дівчат 13- та 15 років.
Неповнолітніх ушпиталили до лікарні. Поліція встановила, що наїзд скоїв 41-річний житель Кам’янського району.
Авто з пошкодженнями доставили на штрафмайданчик, чоловіка затримали. Тепер водію загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
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