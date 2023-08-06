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  • На Дніпропетровщині 29-річний чоловік впав у підвал “заброшки”: довелося викликати рятувальників

На Дніпропетровщині 29-річний чоловік впав у підвал “заброшки”: довелося викликати рятувальників

Сьогодні 12:15
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У суботу, 5 серпня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік впав у підвальне приміщення покинутої будівлі. Самостійно вибратися з "пастки" він не зміг, тож довелося викликати рятувальників.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 29-річний чоловік впав у підвал

Відповідне повідомелння надійшло до Служби порятунку “101” о 17:20. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники драбиною спустились до травмованого, зафіксували його на жорстких ношах та підняли на поверхню.

Врятованого чоловіка, 1994 року народження, передали медикам. З травмами різної складності його госпіталізували до лікарні. 

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