На Дніпропетровщині 29-річний чоловік впав у підвал “заброшки”: довелося викликати рятувальників

У суботу, 5 серпня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік впав у підвальне приміщення покинутої будівлі. Самостійно вибратися з "пастки" він не зміг, тож довелося викликати рятувальників.

Відповідне повідомелння надійшло до Служби порятунку “101” о 17:20. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники драбиною спустились до травмованого, зафіксували його на жорстких ношах та підняли на поверхню.

Врятованого чоловіка, 1994 року народження, передали медикам. З травмами різної складності його госпіталізували до лікарні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: