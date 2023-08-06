На Дніпропетровщині 29-річний чоловік впав у підвал “заброшки”: довелося викликати рятувальників

Відповідне повідомелння надійшло до Служби порятунку “101” о 17:20. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю за вказаною адресою, рятувальники драбиною спустились до травмованого, зафіксували його на жорстких ношах та підняли на поверхню.
Врятованого чоловіка, 1994 року народження, передали медикам. З травмами різної складності його госпіталізували до лікарні.
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