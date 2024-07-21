На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на власні джерела.
За кермо мотоцикла сів 13-річний підліток та взяв із собою пасажиром неповнолітнього товариша.
Трагедія сталася ввечері у суботу, 20 липня, в Павлограді. 13-річний хлопець сів за кермо мотоцикла Spark та потрапив в смертельну ДТП.
Хлопець не впорався з керуванням двоколісним транспортним засобом та врізався у припаркований автобус.
Від отриманих травм школяр загинув, неповнолітнього пасажира доставили до лікарні.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ.
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