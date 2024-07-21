На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

У місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на власні джерела.

За кермо мотоцикла сів 13-річний підліток та взяв із собою пасажиром неповнолітнього товариша.

Трагедія сталася ввечері у суботу, 20 липня, в Павлограді. 13-річний хлопець сів за кермо мотоцикла Spark та потрапив в смертельну ДТП.

Хлопець не впорався з керуванням двоколісним транспортним засобом та врізався у припаркований автобус.

Від отриманих травм школяр загинув, неповнолітнього пасажира доставили до лікарні.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: