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На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

Сьогодні 20:34
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У місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на власні джерела.

За кермо мотоцикла сів 13-річний підліток та взяв із собою пасажиром неповнолітнього товариша. 

Трагедія сталася ввечері у суботу, 20 липня, в Павлограді. 13-річний хлопець сів за кермо мотоцикла Spark та потрапив в смертельну ДТП.

Хлопець не впорався з керуванням двоколісним транспортним засобом та врізався у припаркований автобус.

Від отриманих травм школяр загинув, неповнолітнього пасажира доставили до лікарні. 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ.

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