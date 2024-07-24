Як виглядають найдешевші будинки в оренду у різних районах Дніпра: ціна та умови

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків, які можна зняти у різних районах Дніпра, порівняли ціни та умови.
Зняти житло в Індустріальному районі Дніпра можна за 7 тис. грн на місяць. Перебуватиме воно в районі вулиці Вільхового Лісу. Жити за ці гроші можна буде у будинку з усіма зручностями. У будівлі є 2 кімнати, велика кухня. Загальна площа будинку 40 кв м. Опалення – газовий котел, є меблі, техніка. На подвір’ї є місце для авто. До проспекту Слобожанського – 5 хвилин ходьби.
Винайняти будинок в АНД-районі Дніпра коштуватиме 8 тис грн на місяць. У будинку 1 кімната, загальна площа приміщення 30 кв. м. Є меблі, техніка, утеплені стіни, свіжий ремонт та електрокотел.
Оредувати будинок в Самарському районі обійдеться щонайменше 16 тис – це найдешевша пропозиція на сайті про здачу нерухомості в оренду в Дніпрі в цьому районі. У будинку 1 кімната, але приміщення досить просторе – 80 кв м. Бонус для наймача – не потрібно платити за комуналку. Опалення електрокотел. На подвір’ї є альтанка, магнал, ділянка на 10 соток. Житло знаходиться в районі Ігрені. У будинку нещодавно був ремонт, меблів небагато.
Винайняти будинок у Дніпрі в Новокодацькому районі коштуватиме 15 тис грн. У Будинку 50 кв м загальної площі та 3 кімнати. Житло знаходиться неподалік станції метро “Покровська”. Замість газової плити тут варильна поверхня, будинок утеплений мінеральною ватою. Неподалік будинку знаходиться пляж.
Винайняти будинок у Дніпрі в Соборному районі коштуватиме 5,5 тис грн. Двір із будинком знаходиться у районі ТЦ «Неоплаза». У будинку є техніка, меблі, автономне опалення, всі зручності та 3 спальних місця. У разі сигналу тривоги можна спуститися в відремонтований підвал. Загальна площа будинку 40 кв м.
Оренда будинку в Центральному районі Дніпра коштуватиме 15 тис грн на місяць. У будинку 40 кв м загальної площі, 2 кімнати, електроопалення, система «тепла підлога», є меблі та техніка. Територіально будинок знаходиться у районі вулиці Полігонної.
Зняти житло у Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 7 тис грн. За ці гроші орендар отримає будинок на 39 кв м загальної площі, у приміщенні 2 кімнати, є газове опалення. У будинку є всі зручності. Житло знаходиться у районі автовокзалу.
Зняти будинок у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 15,5 тис грн на місяць. Будинок досить великий – 90 кв м загальної площі, в ньому 3 кімнати, нещодавно було зроблено ремонт, є необхідні меблі, техніка, біля будинку велика веранда.
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