Ми незламні: дніпряни знайшли незвичний спосіб набирати технічну воду

На проспекті Олександра Поля дніпряни набирають технічну воду просто з водостічних труб. Таким чином вони вирішують тимчасову проблему з відсутністю водопостачання.
Разом з тим, у КП “Дніпроводоканал” повідомляють, що ремонтні бригади на місцях та роблять все можливе, щоб відновити подачу води дніпрянам.
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