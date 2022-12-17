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Ми незламні: дніпряни знайшли незвичний спосіб набирати технічну воду

Сьогодні 13:35
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У місті досі тривають проблеми з водопостачанням в деяких мікрорайонах.

Новости Днепра про Ми незламні: дніпряни знайшли незвичний спосіб набирати технічну воду

На проспекті Олександра Поля дніпряни набирають технічну воду просто з водостічних труб. Таким чином вони вирішують тимчасову проблему з відсутністю водопостачання.

Разом з тим, у КП “Дніпроводоканал” повідомляють, що ремонтні бригади на місцях та роблять все можливе, щоб відновити подачу води дніпрянам.

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Новости Днепра про Ми незламні: дніпряни знайшли незвичний спосіб набирати технічну водуУкраїнська Новости Днепра про Ми незламні: дніпряни знайшли незвичний спосіб набирати технічну водуРусский

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