Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Ми бачили вибух, полумʼя — гриб такий”: що зараз відбувається на місці влучання дрону у багатоповерхівку

“Ми бачили вибух, полумʼя — гриб такий”: що зараз відбувається на місці влучання дрону у багатоповерхівку

Сьогодні 12:59
просмотров

У Дніпрі після чергової атаки рф по житловому будинку триває розбір завалів.

Новости Днепра про

Працюють рятувальники та всі комунальні служби міста. Нині відомо, що мешканців двох підʼїздів буде відселено. Чи стосуватиметься це людей з решти будинку — остаточно вирішать після висновків фахівців.

«Зараз провели візуальний огляд, разом з ДСНС вирішуватимемо питання з відселенням. Це буде відомо у найближчий час. Працюємо далі», — сказав мер Дніпра Борис Філатов, який перебуває на місці.

Зночі пошкоджену багатоповерхівку, де знищено декілька квартир, відʼєднано від комунікацій. Дніпрянка Лідія мешкає в одному з прилеглих будинків. Жінка чекає розбору завалів, аби дізнатися долю колеги, з якою разом працювали консьєржами. Жінка жила на одному з верхніх поверхів.

«Із вікна це все було видно. Ми бачили вибух, полумʼя — «гриб» такий. Ми не одразу зрозуміли де це, була друга година ночі. Дуже боляче, дуже прикро, але ми чекаємо», — каже пані Лідія.

Крім того, невідомою залишається доля 96-річного чоловіка.

Новости Днепра про Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 23 лютого
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 23 лютого

Гарного дня, друзі!

Погода на 22 лютого: у Дніпрі у Дніпрі буде хмарно
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 22 лютого: у Дніпрі у Дніпрі буде хмарно

Гарного дня, друзі!

Погода на 21 лютого: у Дніпрі очікується дощ зі снігом
Новини Дніпра
21.02.2024 06:15
Погода на 21 лютого: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Захопіть з собою парасольку!

Погода на 20 лютого: у Дніпрі буде хмарно
Новини Дніпра
20.02.2024 06:15
Погода на 20 лютого: у Дніпрі буде хмарно

Гарного дня, друзі!

Наверх