“Ми бачили вибух, полумʼя — гриб такий”: що зараз відбувається на місці влучання дрону у багатоповерхівку

У Дніпрі після чергової атаки рф по житловому будинку триває розбір завалів.

Працюють рятувальники та всі комунальні служби міста. Нині відомо, що мешканців двох підʼїздів буде відселено. Чи стосуватиметься це людей з решти будинку — остаточно вирішать після висновків фахівців.

«Зараз провели візуальний огляд, разом з ДСНС вирішуватимемо питання з відселенням. Це буде відомо у найближчий час. Працюємо далі», — сказав мер Дніпра Борис Філатов, який перебуває на місці.

Зночі пошкоджену багатоповерхівку, де знищено декілька квартир, відʼєднано від комунікацій. Дніпрянка Лідія мешкає в одному з прилеглих будинків. Жінка чекає розбору завалів, аби дізнатися долю колеги, з якою разом працювали консьєржами. Жінка жила на одному з верхніх поверхів.

«Із вікна це все було видно. Ми бачили вибух, полумʼя — «гриб» такий. Ми не одразу зрозуміли де це, була друга година ночі. Дуже боляче, дуже прикро, але ми чекаємо», — каже пані Лідія.

Крім того, невідомою залишається доля 96-річного чоловіка.

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