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  • Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Сьогодні 12:24
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Містяни почали помічати, що рівень води у річці Дніпро сильно знизився.

Новости Днепра про Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Так, на житловому масиві Перемога під мостом рівень води знизився настільки, що можна дійти до середини річки.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

Новости Днепра про Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Чому річка так обміліла – невідомо. Є припущення, що це пов’язано із тим, що окупанти скидають воду з Каховської ГЕС.

Новости Днепра про Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді виявили міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).

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Новости Днепра про Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень водиУкраїнська Новости Днепра про Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень водиРусский

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