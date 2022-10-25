Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Містяни почали помічати, що рівень води у річці Дніпро сильно знизився.

Так, на житловому масиві Перемога під мостом рівень води знизився настільки, що можна дійти до середини річки.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

Чому річка так обміліла – невідомо. Є припущення, що це пов’язано із тим, що окупанти скидають воду з Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді виявили міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).

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