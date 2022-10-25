Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

Так, на житловому масиві Перемога під мостом рівень води знизився настільки, що можна дійти до середини річки.
Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.
Чому річка так обміліла – невідомо. Є припущення, що це пов’язано із тим, що окупанти скидають воду з Каховської ГЕС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді виявили міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).
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