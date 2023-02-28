Може бути в районі авто- чи ж/д вокзалу: у Дніпрі розшукують 55-річну жінку

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі розшукують 55-річну Душебу Людмилу Іванівну.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що жінка може знаходитись в районі автовокзалу чи ж/д вокзалу.

Якщо ви бачили Людмилу чи знаєте, де вона може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами: (050) 622-89-46, (093) 665-95-82.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області розшукують 13-річного хлопчика.

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