Морози до мінус 12: прогноз погоди у Дніпрі на 8 січня

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі ранкові хмари швидко зникнуть, і починаючи з середини дня триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря -12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 січня:
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