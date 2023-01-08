Морози до мінус 12: прогноз погоди у Дніпрі на 8 січня

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі ранкові хмари швидко зникнуть, і починаючи з середини дня триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря -12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 січня:

Північний вітер у цей день принесе із собою холод та холоднечу.

Сонячний та ясний ранок 8 січня – до хорошого врожаю проса.

Якщо чути спів зяблика – скоро буде відлига.

Почути спів синиць – до нічних заморозків.

Якщо ворони збираються в зграї і кружляють, то скоро буде завірюха.

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