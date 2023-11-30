Мешканців одного з міст Дніпропетровщини попередили про вибух: тривоги – не ігноруйте

Сьогодні, 30 листопада, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.
Але причин для хвилювань немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – попередив він.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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Тривоги - не ігноруйте!
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