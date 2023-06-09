Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Будьте обережні з вогнем!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне стихійне явище.

Так, 9-10 червня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

9 червня: невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16 градусів, вдень 24-29 градусів; по місту вночі 14-16 градусів, вдень 26-28 градусів.

невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16 градусів, вдень 24-29 градусів; по місту вночі 14-16 градусів, вдень 26-28 градусів. 10 червня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів.

мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 24-29 градусів. 11 червня: мінлива хмарність. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ. Вдень місцями грози, в окремих районах град. Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 18-23 градуси.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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