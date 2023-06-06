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Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

Сьогодні 14:53
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Так, 7-9 червня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), на заході області місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Не паліть сміття та сухостій! 

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явищеУкраїнська

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