Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.
Так, 7-9 червня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), на заході області місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Не паліть сміття та сухостій!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо.
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