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Мешканці одного із районів Дніпра можуть чути вибухи: подробиці

Сьогодні 10:14
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Без паніки!

Новости Днепра про Мешканці одного із районів Дніпра можуть чути вибухи: подробиці

Сьогодні, 22 березня, в період з 09:00 до 14:00 мешканці Самарського району можуть чути вибухи.

Це пов’язано з роботами на виробництві ТОВ “РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”.

Про це повідомляється на ФБ-сторінці “Управління Жкг Лівобережної Адміністрації”.

Зазначається, що ситуація під контролем!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ Самарського району! 22 березня 2023 року в період з 09.00 до 14.00 на виробництві ТОВ “РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР” відбудеться масовий вибух. Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, підприємством будуть дотримані всі умови “Єдиних правил безпеки під час проведення вибухових робіт”. Мирного неба нам усім, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканці одного із районів Дніпра можуть чути вибухи: подробиці

Але не ігноруйте тривогу та бережіть себе!

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Новости Днепра про Мешканці одного із районів Дніпра можуть чути вибухи: подробиціУкраїнська

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