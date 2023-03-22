Мешканці одного із районів Дніпра можуть чути вибухи: подробиці

Без паніки!

Сьогодні, 22 березня, в період з 09:00 до 14:00 мешканці Самарського району можуть чути вибухи.

Це пов’язано з роботами на виробництві ТОВ “РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”.

Про це повідомляється на ФБ-сторінці “Управління Жкг Лівобережної Адміністрації”.

Зазначається, що ситуація під контролем!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ Самарського району! 22 березня 2023 року в період з 09.00 до 14.00 на виробництві ТОВ “РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР” відбудеться масовий вибух. Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, підприємством будуть дотримані всі умови “Єдиних правил безпеки під час проведення вибухових робіт”. Мирного неба нам усім, – йдеться у повідомленні.

Але не ігноруйте тривогу та бережіть себе!

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